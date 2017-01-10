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На Камчатке проводятся превентивные мероприятия по недопущению схода снежных масс 9164 4
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме 9192 3
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды 9025 5
Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными
Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными 9053 4
Накануне Рождества в церквях и храмах прошли профилактические обследования и встречи
Накануне Рождества в церквях и храмах прошли профилактические обследования и встречи 9704 3
Комментарии

Из Хабаровска по краю отправился поезд «Терапевт Матвей Мудров»

Очень хороший поезд, который лечит людей!!! Это здорово!!!

Эльбан встречает "Поезд здоровья"

Изумительный поезд!!! Очень!!!

Правила безопасности при катании на лыжах и коньках

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Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными 7 January 9053 4
Воспрепятствование деятельности должностного лица преследуется законом Воспрепятствование деятельности должностного лица преследуется законом 6 December 3265 2
Зараженный продзапас обнаружен на иностранном судне Зараженный продзапас обнаружен на иностранном судне 3 December 3281 0
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Недобросовестный собственник земельного участка привлечен к административной ответственности Недобросовестный собственник земельного участка привлечен к административной ответственности 19 November 2968 3
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Международный опыт проведения испытаний мембранных стен
14 January

Международный опыт проведения испытаний мембранных стен

4390 1

Известно, что не несущая ограждающая конструкция функционирует как интегральная система, в которой каждый отдельный элемент (рамы и крепежные системы, панели заполнения каркаса, уплотнители по периметру и вертикальные ...

На Камчатке проводятся превентивные мероприятия по недопущению схода снежных масс 10 January
На Камчатке проводятся превентивные мероприятия по недопущению схода снежных масс 9164 4
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме 9 January
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме 9192 3
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды 8 January
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды 9025 5
Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными 7 January
Государственный пожарный надзор: праздничные мероприятия должны быть безопасными 9053 4
6 Jan 22:14
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Хабаровская ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК») открыла свои двери для учащихся специальной общеобразовательной школы-интерната № 6 г. Хабаровска. Экскурсия по станции прошла в рамках благотворительной акции ...

В Хабаровске прошло награждение победителей и участников сразу двух акций, посвящённых здоровому образу жизни 25 November 4289 3

В этом году для участия в акции «Премия здоровья» было подано 60 конкурсных работ от 46 предприятий и организаций. Они состязались в 4 номинациях: «Лучшее мероприятие в ...

Международный день студентов 23 November 6072 0

19 ноября 2014 года в актовом зале ДВИУ РАНХиГС состоялась торжественная церемония награждения студентов, активно проявивших себя в жизни института. Мероприятие началось с обращения директора Дальневосточного института ...

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Международный опыт проведения испытаний мембранных стен 14 January
Международный опыт проведения испытаний мембранных стен 4390 1
На Камчатке проводятся превентивные мероприятия по недопущению схода снежных масс 10 January
На Камчатке проводятся превентивные мероприятия по недопущению схода снежных масс 9164 4
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме 9 January
Отопительная печь - объект повышенного внимания в доме 9192 3
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды 8 January
В Приморском крае инспекторы ОНД и ГИМС проводят совместные рейды 9025 5
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Долги погасил хабаровский "Амур" 14 June
Долги погасил хабаровский "Амур" 4248 3
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Легкоатлеты из Хабаровска примут участие в чемпионате Европы 4314 5
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