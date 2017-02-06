Международный опыт проведения испытаний мембранных стен4597 1
Известно, что не несущая ограждающая конструкция функционирует как интегральная система, в которой каждый отдельный элемент (рамы и крепежные системы, панели заполнения каркаса, уплотнители по периметру и вертикальные ...
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