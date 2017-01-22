В Хабаровске прошло награждение победителей и участников сразу двух акций, посвящённых здоровому образу жизни 4375

В этом году для участия в акции «Премия здоровья» было подано 60 конкурсных работ от 46 предприятий и организаций. Они состязались в 4 номинациях: «Лучшее мероприятие в ...